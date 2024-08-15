Трое подозреваемых в нападении на отца Ламина Ямаля арестованы

Трое подозреваемых в нападении на Мунира Насрауи, отца молодого нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, арестованы по подозрению в покушении на убийство, сообщает The Athletic.

Напомним, Насрауи был госпитализирован в результате ножевого ранения. Точные обстоятельства произошедшего не раскрываются, однако некоторые испанские СМИ сообщали о некоем конфликте на парковке в пригороде Барселоны Матаро.

17-летний Ямаль является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 120 млн. В прошлом сезоне Ямаль сыграл 50 матчей, забил семь мячей и отдал девять голевых передач. На чемпионате Европы – 2024 молодой вингер сыграл все семь матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.