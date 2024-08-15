Новичок «Ахмата» Самородов рассказал об интересе «Оренбурга» и «Локомотива»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Максим Самородов рассказал о предложениях, которые у него были до перехода в российский клуб.

— Кроме «Ахмата», были другие варианты для продолжения карьеры? Всё-таки ты хорошо выступил в отборе на Евро.

— Конкретики не было. Кроме Магомеда Мусаевича, ещё звал «Оренбург», но я выбрал «Ахмат». В остальном знал ровно столько же, сколько и вы. Что-то писали в интернете.

— Как раз читал про интерес австрийского «Штурма» и московского «Локомотива».

— С «Локомотивом» действительно были какие-то разговоры, но до конкретики не доходило. Про «Штурм» видел только в интернете, — сказал Максим Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.