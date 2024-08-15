Нападающий сборной Казахстана Самородов: сердце подсказало перейти в «Ахмат»

Футболист сборной Казахстана и новичок «Ахмата» Максим Самородов рассказал, почему выбрал вариант продолжения карьеры в грозненском клубе.

— В «Ахмате» говорят, что ключевую роль в твоём переходе сыграл Магомед Адиев. Так и было?

— Конечно, иначе и быть не может. Магомед Мусаевич позвонил мне лично, сказал, что хочет видеть в команде, что мне нужно двигаться и сделать шаг вперёд. Я с ним полностью согласился, поэтому и перешёл.

— Его слов было достаточно для положительного ответа?

— Я долго не думал. Мне даже партнёры по «Актобе» говорили: лучше сейчас уходить, потому что в противном случае могу застрять. Советовали куда-то уезжать и развиваться, выходить из зоны комфорта. Они правы: это необходимо, чтобы чего-то добиться. Я послушал партнёров, своё сердце. Сердце подсказало, и я приехал в «Ахмат», — сказал Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.