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Нападающий сборной Казахстана Самородов: дедушка болел за «Спартак» — и я начал

Нападающий сборной Казахстана Самородов: дедушка болел за «Спартак» — и я начал
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Футболист сборной Казахстана и новичок «Ахмата» Максим Самородов рассказал, за какой из российских топ-клубов болеет.

— Какая топ-команда России тебе наиболее близка?
— С детства в России импонировал «Спартак». Мой дедушка за них болеет.

— Если бы ты вдруг забил «Спартаку» победный, дедушка был бы рад?
— Да, конечно. Он в любом случае в выигрыше (смеётся). Выиграл бы «Ахмат» — дедушка был бы рад за меня, если бы выиграл «Спартак» — порадовался бы за свою команду.

Можно сказать, что из-за дедушки я и стал симпатизировать «Спартаку». Довольно смешная, но простая история. Дедушка сидел, смотрел футбол — «Спартак» с кем-то играл в чемпионате России. Я маленький подхожу к нему, говорю: «Дедуль, а за кого ты болеешь?» Он отвечает: «Да вот, за красно-белых!» Тогда и решил, что тоже за них буду. И вместе начали смотреть футбол, — сказал Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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