Константин Кучаев: Чалову намного тяжелее в Греции, чем мне в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев считает, что пока экс-нападающий ЦСКА Фёдор Чалов осваивается в ПАОКе.

«Мы с ним на связи, сейчас он там обустраивается. В любом случае это хороший опыт. Я думаю, он пока осваивается. Ему намного тяжелее, чем мне. Как минимум из-за языкового барьера, другой страны и всего прочего», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

Напомним, 1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 11 млн. За ПАОК Чалов дебютировал в матче Лиги чемпионов с «Мальмё».