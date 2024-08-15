Кутателадзе: позвал бы Мамардашвили в «Пари НН», но Медведев тоже хороший вратарь

Грузинский нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе ответил на вопрос, кого из сборной Грузии хотел бы позвать выступать за нижегородский клуб.

«Мамардашвили — очень сильный вратарь. Я с ним пересекался в молодёжной сборной ещё. С ним, с Хвичей [Кварацхелией], с Зурико [Давиташвили] — они все очень сильные футболисты. Я бы позвал Мамардашвили в «Пари НН», но у нас Медведев тоже хороший вратарь», — приводит слова Кутателадзе Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что «Ливерпуль» согласовал контракт с голкипером «Валенсии» и сборной Грузии Мамардашвили. На Евро-2024 Георгий Мамардашвили совершил 30 спасений, почти повторив рекорд бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который сделал 32 сейва на чемпионате Европы — 2008. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Мамардашвили в € 45 млн.