Булыкин: Дивеев — футболист высокого уровня, не все защитники могут попасть по воротам

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о результативности центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева. Напомним, в пяти матчах нынешнего сезона российский футболист забил пять голов.

«Есть много защитников, которые хорошо подключаются к атакам, а также выигрывают мячи на стандартных положениях. Если Дивеев забивает и приносит пользу ЦСКА, то это хорошо. Однако самое главное — хорошо обороняться, но если он ещё забивает, то это защитник очень высокого уровня. Ведь не все защитники могут попасть по воротам, и им чуждо забивать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.

Материалы по теме «Мастер!» Борис Игнатьев — о результативности защитника ЦСКА Игоря Дивеева

Самые титулованные футбольные клубы России: