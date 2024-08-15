Нападающий сборной Казахстана Самородов рассказал о знакомстве с Черчесовым

Футболист сборной Казахстана и новичок «Ахмата» Максим Самородов рассказал о знакомстве с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

— Сборную Казахстана возглавил Станислав Черчесов. Уже успел с ним познакомиться?

— Да. Он прилетал на домашнюю игру «Актобе» в квалификации Лиги конференций. Встретились, поговорили. Но разговор был недолгий, чисто ознакомительного формата. Присутствовали я и ещё несколько «сборников» из «Актобе».

— А со всей сборной он ещё не встречался?

— Он заходил в раздевалку после матча с Азербайджаном, кажется. Честно, не вспомню, что говорил, но со всеми познакомился.

— Какое впечатление сложилось о Станиславе Саламовиче?

— Так быстро не могу понять человека. Это всё так быстро промелькнуло, буквально две-три минуты, — сказал Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.