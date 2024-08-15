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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 1-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 15 августа, матчем «Атлетик» Бильбао — «Хетафе» стартует 1-й тур испанской Примеры. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

15 августа:

«Атлетик» Бильбао — «Хетафе» — 20:00 мск;

«Бетис» — «Жирона» — 22:30 мск.

16 августа:

«Сельта» — «Алавес» — 20:00 мск;

«Лас-Пальмас» — «Севилья» — 22:30 мск.

17 августа:

«Осасуна» — «Леганес» — 20:00 мск;

«Валенсия» — «Барселона» — 22:30 мск.

18 августа:

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 20:00 мск;

«Мальорка» — «Реал» Мадрид — 22:30 мск.

19 августа:

«Вальядолид» — «Эспаньол» — 20:00 мск;

«Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид — 22:30 мск.

По итогам минувшего сезона чемпионом Испании стал мадридский «Реал». В 38 турах подопечные Карло Анчелотти заработали 95 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: