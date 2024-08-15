Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 1-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025
Сегодня, 15 августа, матчем «Атлетик» Бильбао — «Хетафе» стартует 1-й тур испанской Примеры. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
15 августа:
- «Атлетик» Бильбао — «Хетафе» — 20:00 мск;
- «Бетис» — «Жирона» — 22:30 мск.
16 августа:
- «Сельта» — «Алавес» — 20:00 мск;
- «Лас-Пальмас» — «Севилья» — 22:30 мск.
17 августа:
- «Осасуна» — «Леганес» — 20:00 мск;
- «Валенсия» — «Барселона» — 22:30 мск.
18 августа:
- «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 20:00 мск;
- «Мальорка» — «Реал» Мадрид — 22:30 мск.
19 августа:
- «Вальядолид» — «Эспаньол» — 20:00 мск;
- «Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид — 22:30 мск.
По итогам минувшего сезона чемпионом Испании стал мадридский «Реал». В 38 турах подопечные Карло Анчелотти заработали 95 очков.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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