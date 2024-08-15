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Отец Ямаля впервые вышел на связь после полученного ножевого ранения

Отец Ямаля впервые вышел на связь после полученного ножевого ранения
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Мунир Насрауи, отец молодой звезды «Барселоны» Ламина Ямаля, впервые вышел на связь после того, как был госпитализирован в больницу в результате ножевого ранения.

«Спасибо всем за поддержку. Мне уже лучше. Обнимаю всех», – написал Насрауи на своей странице в социальной сети.

Ранее Насрауи был госпитализирован в результате ножевого ранения. Точные обстоятельства произошедшего не раскрываются, однако некоторые испанские СМИ сообщали о некоем конфликте на парковке в пригороде Барселоны Матаро.

17-летний Ямаль является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 120 млн. В прошлом сезоне Ямаль сыграл 50 матчей, забил семь мячей и отдал девять голевых передач. На чемпионате Европы – 2024 молодой вингер сыграл все семь матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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