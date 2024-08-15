Нападающий «Ахмата» Самородов оценил свой дебют в РПЛ в игре со «Спартаком»

Футболист сборной Казахстана и новичок «Ахмата» Максим Самородов высказался о своём дебюте за грозненский клуб.

— Как оценишь свой дебют в РПЛ в игре со «Спартаком»?

— Матч был сложным, непонятным, очень нервным. Обстановка была накалена что у «Спартака», что у нас.

Рад, что дебютировал в РПЛ. Спасибо за это тренерскому штабу, за доверие. Но собой недоволен, знаю, что мог лучше. К сожалению, не получилось. Будем работать, стараться. Это только первый матч, надеюсь, что всё будет хорошо, — сказал Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

11 августа завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0.