Кучаев ответил на вопрос, в чём Ростов лучше по сравнению с Москвой

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев ответил на вопрос, какие плюсы есть у Ростова по сравнению с Москвой. Напомним, с 2015 года по февраль 2024 года 26-летний футболист находился в системе московского ЦСКА.

«Погода, одного плюса уже достаточно. Погода реально классная.

Где живётся лучше? С семьёй, без разницы, где вообще. Везде есть разные люди. И здесь, и в Москве. Есть хорошие и плохие люди, наверное, как и везде. Конечно, здесь вайб позитивный. Но, опять же, наверное, есть разные люди. Я статистку никакую не вёл», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

Кучаев присоединился к «Ростову» нынешним летом в статусе свободного агента. На текущий момент он принял участие в четырёх матчах за жёлто-синих, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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