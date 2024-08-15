Тошич: всем, кроме Мбаппе, нужно время — Чалов ещё покажет себя в Греции

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич считает, что российский форвард Фёдор Чалов ещё покажет себя в ПАОКе.

«Место ПАОКа — Лига Европы. Но команда всегда борется за высокие задачи. А для Феди Чалова важно поиграть на групповом этапе, но и для участия в Лиге Европы команде надо сделать ещё один шаг.

Чалов приехал недавно. Каждому игроку, кроме Мбаппе, нужно время на адаптацию. Через время Федя покажет свои качества. Я знаю чемпионат Греции — он будет там на уровне», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

1 августа греческий ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.