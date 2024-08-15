Ороско — о неудачном старте «Крыльев Советов»: нам противостояли сильные команды

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско ответил на вопрос, чем обусловлен неудачный старт самарского клуба в нынешнем сезоне.

«Не знаю, есть ли какое-то объяснение нашему неудачному старту. Это вопрос времени и работы. Нужно принимать во внимание, что в матчах, в которых мы не смогли победить, нам противостояли сильные команды, которые находятся в верхней части турнирной таблицы. Но Осинькин умеет работать с молодёжью», — приводит слова Ороско «РБ Спорт».

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали три очка и на текущий момент занимают 13-е место. Самарский клуб проиграл первые три матча чемпионата России, в которых он встречался с «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком». В 4-м туре РПЛ «Крылья Советов» победили воронежский «Факел» со счётом 2:0.

Самые титулованные футбольные клубы России: