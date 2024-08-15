Круговой — о стажировке Жиркова в ЦСКА: жду, он обо мне вроде как неплохо отзывается

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об ожиданиях от совместной работы с экс-игроком армейцев Юрием Жирковым.

«Знаю, видел новости, что Юрий Жирков будет проходить тренерскую стажировку в ЦСКА. На днях он уже должен приехать, как раз увидимся. Мы же с ним и в «Зените» вместе были. Он обо мне вроде как неплохо отзывается. Поэтому, конечно, очень жду возможности снова поработать с Юрием Валентиновичем», — приводит слова Кругового Legalbet.

Ранее СМИ стало известно, что Юрий Жирков пройдёт стажировку в тренерском штабе ЦСКА.

Напомним, Жирков выступал в составе красно-синих с 2004 по 2009 год. За этот период он принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 51 результативной передачей. Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста летом 2022 года.