Самородов назвал единственного футболиста сборной Казахстана, играющего на топ-уровне

Крайний нападающий сборной Казахстана и новичок «Ахмата» Максим Самородов ответил на вопрос о главной звезде казахстанской национальной команды.

— Давай обратно к футболу. Главной звездой сборной Казахстана часто называют Зайнутдинова. Можешь с этим согласиться?

— Ну конечно. Он лидер в раздевалке и на поле. Как с этим не согласиться? Баха играет сейчас на неплохом уровне, даже на достаточно приличном. Если мы говорим, что в Россию приезжают классные легионеры, то в Турцию ведь вообще едут мировые звёзды. Многие играют за «Галатасарай» или тот же «Бешикташ». Икарди, Заха, с Бактиёром в «Бешикташе» Чиро Иммобиле играет. Зайнутдинов — единственный футболист сборной Казахстана, играющий сейчас на топ-уровне.

— Бактиёр шёл постепенно: из Казахстана в «Ростов», потом – в ЦСКА и в Европу. Рассматриваешь ли ты для себя подобный путь через более сильную российскую команду?

— Конечно. Пример Бахи доказал, что это реально. Главное — работать над собой. Он большой молодец, работяга, простой парень, не зазвездившийся. А я сейчас нахожусь в хорошем начале пути, — сказал Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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