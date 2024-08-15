Первый тренер Дзюбы: если Артём ещё хочет поиграть в РПЛ, почему бы и нет

Александр Шупляков, являющийся первым тренером нападающего Артёма Дзюбы, отреагировал на информацию, что 35-летний футболист может стать игроком самарских «Крыльев Советов».

«С «Крыльями Советов», мягко скажем, есть проблемы. Но Артёму решать, идти туда или нет. Не знаю, захочет ли он что-то доказать в новом клубе. Я думаю, что Дзюба может оказаться в структуре клуба. Но если он хочет ещё в РПЛ поиграть, почему бы и нет», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее о том, что Дзюба в ближайшее время станет игроком самарских «Крыльев Советов», сообщил известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич.

29 мая 2024 года «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.

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