Новичок «Ахмата» Самородов охарактеризовал Адиева как тренера и человека

Крайний нападающий сборной Казахстана и новичок «Ахмата» Максим Самородов поделился мнением о главном тренере грозненского клуба Магомеде Адиеве. Ранее 47-летний специалист также возглавлял казахстанскую национальную команду.

— Какой тренер для тебя Магомед Адиев?

— Это тренер, который много не разговаривает, хочет доказать всё делом. Он сильный мотиватор и просто отличный человек.

— Этот навык мотиватора сказался на выступлении Казахстана в отборе Евро-2024?

— Магомед Мусаевич этим очень помог команде. Словами он может взбодрить, поднять командный дух так, что просто выходишь и бьёшься до конца, ни о чём не думая. А кроме того, мы ведь казахи, с духом, характером! Никогда назад не отступим, — сказал Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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