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Форвард сборной Казахстана Самородов высказался о неучастии российских клубов в еврокубках

Форвард сборной Казахстана Самородов высказался о неучастии российских клубов в еврокубках
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Футболист сборной Казахстана и новичок «Ахмата» Максим Самородов высказался о неучастии российских клубов в еврокубках.

— Из «Актобе», выступавшего в квалификации Лиги конференций, ты уезжаешь в Россию, отстранённую от еврокубков. Были сомнения на этот счёт?
— Не сказал бы, что это как-то влияло. Не было такого, чтоб меня там держали еврокубки. Но я считаю, что команды РПЛ ничем не слабее нашего соперника по той квалификации. К сожалению, мы вылетели в первом раунде. Но в целом не вижу в отсутствии еврокубков никаких проблем, — сказал Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В 2022 году УЕФА запретил российским клубам выступать в еврокубковых турнирах и отстранил сборную России в международных турнирах.

Этим летом полузащитник Максим Самородов заключил контракт с российским клубом «Ахмат», перейдя из команды «Актобе» в рамках трансферного соглашения. С 2021 года Самородов является игроком сборной Казахстана, которой ранее руководил нынешний наставник «Ахмата» Магомед Адиев.

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