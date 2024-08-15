Форвард сборной Казахстана Самородов высказался о неучастии российских клубов в еврокубках

Футболист сборной Казахстана и новичок «Ахмата» Максим Самородов высказался о неучастии российских клубов в еврокубках.

— Из «Актобе», выступавшего в квалификации Лиги конференций, ты уезжаешь в Россию, отстранённую от еврокубков. Были сомнения на этот счёт?

— Не сказал бы, что это как-то влияло. Не было такого, чтоб меня там держали еврокубки. Но я считаю, что команды РПЛ ничем не слабее нашего соперника по той квалификации. К сожалению, мы вылетели в первом раунде. Но в целом не вижу в отсутствии еврокубков никаких проблем, — сказал Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В 2022 году УЕФА запретил российским клубам выступать в еврокубковых турнирах и отстранил сборную России в международных турнирах.

Этим летом полузащитник Максим Самородов заключил контракт с российским клубом «Ахмат», перейдя из команды «Актобе» в рамках трансферного соглашения. С 2021 года Самородов является игроком сборной Казахстана, которой ранее руководил нынешний наставник «Ахмата» Магомед Адиев.