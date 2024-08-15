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Хавбек «Динамо» Кутицкий считает, что Захарян сможет реализовать себя в «Реале Сосьедад»

Хавбек «Динамо» Кутицкий считает, что Захарян сможет реализовать себя в «Реале Сосьедад»
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Опорный полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий ответил на вопрос о перспективах российского хавбека Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Думаю, несмотря на тяжёлое начало, Захарян сможет реализовать себя в «Сосьедаде». У Арсена есть мастерство, которым он сможет воспользоваться. Просто сейчас для него самое главное — восстановиться от полученной травмы и вернуться к тренировкам. У него большое будущее», — приводит слова Кутицкого Legalbet.

21-летний атакующий полузащитник перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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