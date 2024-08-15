Экс-игрок ЦСКА Тошич рассказал о предложениях из Сербии, Греции и постсоветских стран

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о своём будущем.

«Пока я ещё не определился. Есть несколько вариантов, но я не очень ими доволен. Это Греция, Сербия, постсоветское пространство — оттуда есть интерес. Я ещё жду, посмотрим до конца месяца. Надеюсь, что найду команду и поиграю ещё год», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сейчас 37-летний серб находится без команды. Последним клубом Тошича была «Ламия».

Напомним, Зоран Тошич выступал за столичный ЦСКА с июля 2010 года по август 2017 года. За это время сербский игрок провёл за армейцев 239 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 47 забитых мячей и 41 результативный пас.