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«Факел» — «Акрон»: Дмитриев сравнял счёт на десятой минуте встречи

«Факел» — «Акрон»: Дмитриев сравнял счёт на десятой минуте встречи
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон». Игра группового этапа Пути РПЛ проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков. На момент выхода новости счёт 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
15 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
1-й тайм
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Марков – 5'     1:1 Дмитриев – 11'    

На десятой минуте нападающий «Акрона» Арсений Дмитриев сравнял счёт в игре.

Ранее, на пятой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Факела» Евгений Марков.

В 1-м туре группового этапа Кубка России сезона-2024/2025 «Акрон» разгромно проиграл казанскому «Рубину» (0:4), а «Факел» уступил «Зениту» (0:3). В рамках Российской Премьер-Лиги «Акрон» и «Факел» встречались друг с другом во 2-м туре. Победу в той встрече одержал «Акрон» (2:0).

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит».

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