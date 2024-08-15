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Марко Ройс стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» из МЛС

Марко Ройс стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» из МЛС
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«Лос-Анджелес Гэлакси», выступающий в МЛС, объявил о подписании контракта с 35-летним атакующим полузащитником Марко Ройсом. Контракт с футболистом подписан до 2026 года.

Фото: ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»

Последней командой немецкого футболиста стала дортмундская «Боруссия», за которую он выступал с 2012 по 2024 год. За этот период он принял участие в 429 матчах во всех турнирах, в которых отметился 170 голами и 131 результативной передачей. В составе «шмелей» Ройс трижды выигрывал Суперкубок Германии и дважды становился обладателем Кубка Германии. Кроме того, атакующий полузащитник трижды признавался игроком сезона в немецкой Бундеслиге (сезон-2011/2012, сезон-2013/2014, сезон-2018/2019).

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