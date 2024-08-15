«Факел» — «Акрон»: Палиенко вывел гостей вперёд

В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон». Игра группового этапа Пути РПЛ проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 70-й минуте полузащитник Максим Палиенко вывел гостей вперёд, забив гол с пенальти.

Ранее, на пятой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Факела» Евгений Марков. На 10-й минуте нападающий «Акрона» Арсений Дмитриев сравнял счёт в игре. На 14-й минуте защитник «Факела» Владислав Мастерной забил гол, но он был отменён после просмотра VAR.

В 1-м туре группового этапа Кубка России сезона-2024/2025 «Акрон» разгромно проиграл казанскому «Рубину» (0:4), а «Факел» уступил «Зениту» (0:3). В рамках Российской Премьер-Лиги «Акрон» и «Факел» встречались друг с другом во 2-м туре. Победу в той встрече одержал «Акрон» (2:0).

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит».

Самые титулованные футбольные клубы России: