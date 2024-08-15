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«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Ростов» на правах аренды

«Зенит» объявил о переходе 30-летнего крайнего нападающего Алексея Сутормина в «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

«Сине-бело-голубые желают Алексею Сутормину удачи и успехов на футбольном поле!» — написано в телеграм-канале «Зенита».

Сутормин перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2019 года. За этот период он принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Во второй половине минувшего сезона Сутормин выступал в составе «Сочи» на правах аренды.

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