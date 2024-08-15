Даниэле Орсато вышел из состава ЭСК РФС через два дня после назначения

Бывший итальянский рефери Даниэле Орсато вышел из состава экспертно-судейской комиссии РФС. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Сообщается, что решение о выходе Даниэле Орсато из состава экспертов ЭСК принято в связи с невозможностью совмещения работы специалиста в ЭСК с его другой деятельностью.

Отметим, что о назначении Орсато было объявлено 13 августа текущего года.

Орсато известен по работе в итальянской Серии А, а также на крупных международных турнирах — Евро-2020 и Евро-2024. Кроме того, на ЧМ-2022 в Катаре Орсато обслуживал полуфинал между Аргентиной и Хорватией. В 2020 году Орсато обслуживал матч «ПСЖ» и «Баварии» в финале Лиги чемпионов. В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим футбольным рефери года.