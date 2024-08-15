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Тошич: голы Дивеева — хорошо, но надеемся, что и другие будут забивать за ЦСКА

Тошич: голы Дивеева — хорошо, но надеемся, что и другие будут забивать за ЦСКА
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Бывший крайний нападающий ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о результативности центрального защитника красно-синих Игоря Дивеева. Напомним, в пяти матчах нынешнего сезона российский футболист забил пять голов.

«С одной стороны, очень необычно, что защитник так сразу забивает уже пять голов. Но ЦСКА хорошо играет на стандартах, а Дивеев — высокий, может помочь. Это очень хорошо, надеемся, что и другие игроки в ЦСКА будут забивать», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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