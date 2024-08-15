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«Динамо» сравнило «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» с тупыми мышами, поддакивающими «Зениту»

«Динамо» сравнило «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» с тупыми мышами, поддакивающими «Зениту»
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Пресс-служба московского «Динамо» сравнила «Спартак», «Оренбург» и «Сочи» с тупыми мышами, которые во всём поддакивают «Зениту». Подобным образом официальный аккаунт бело-голубых в TikTok решил отреагировать на первое место петербуржцев в таблице РПЛ, выложив кадры из «Миссии Дарвина».

Следом официальный канал сине-бело-голубых в комментариях под постом напомнил про скандальный так называемый маяковский счётчик, который обновляется после каждого поражения «Динамо». Согласно гипотезе фанатов, москвичи выиграют золото, когда проиграют 3000 матчей.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. На второй строчке располагается московское «Динамо», заработав девять очков.

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