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Булыкин считает, что Артём Дзюба может помочь «Крыльям Советов»

Булыкин считает, что Артём Дзюба может помочь «Крыльям Советов»
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в «Крылья Советов».

«Я думаю, что Артём Дзюба может помочь многим клубам за счёт борьбы, желания, а также прострелов с фланга. Конечно, у него уже не та скорость, но таким нападающим она не сильно важна. Потому что в борьбе за мяч мало кто может так хорошо бороться, как габаритные форварды.

Поэтому он, конечно, может помочь «Крыльям Советов». Но возникает вопрос о деньгах и желании. Может быть, он просто хочет поиграть и потренироваться полгода, а потом уехать в Китай или же вновь проявить себя в РПЛ. Поэтому руководству самарской команды нужно взвесить все плюсы и минусы. Но если Генич сказал, что Дзюба переходит, значит, практически всё согласовано», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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