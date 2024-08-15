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В Российском футбольном союзе прокомментировали выход Орсато из состава ЭСК РФС

В Российском футбольном союзе прокомментировали выход Орсато из состава ЭСК РФС
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Павел Каманцев, председатель судейского комитета РФС, прокомментировал выход Даниэле Орсато из состава экспертно-судейской комиссии РФС.

«Ситуация с выходом Орсато из состава экспертов ЭСК не повлияет на работу комиссии. В ближайшее время мы планируем обсудить ряд кандидатов, готовых к сотрудничеству с РФС в рамках ЭСК. Речь идёт о футбольных арбитрах с опытом работы на матчах финальных стадий еврокубков, международных соревнований сборных команд уровня чемпионата мира и континентальных первенств», — приводит слова Каманцева пресс-служба РФС в социальных сетях.

13 августа бывший итальянский рефери Даниэле Орсато вошёл в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Но уже сегодня, 15 августа, было объявлено о его уходе из организации.

Орсато известен по работе в итальянской Серии А, а также на крупных международных турнирах — Евро-2020 и Евро-2024. Кроме того, на ЧМ-2022 в Катаре Даниэле обслуживал полуфинал между Аргентиной и Хорватией. В 2020 году Орсато обслуживал матч «ПСЖ» и «Баварии» в финале Лиги чемпионов. В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим футбольным рефери года.

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