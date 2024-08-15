Кирьяков: клубы РПЛ не хотят проявлять себя в Кубке России

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о выступлении клубов РПЛ в Фонбет Кубке России.

«Я бы не стал делать какие-то выводы по матчам Кубка России. У клубов РПЛ такое отношение, что они не хотят проявлять себя в этом турнире. Тем более говорится, что это сложный турнир. Поэтому многие команды дают получить игровую практику футболистам, которые мало играют.

На сегодняшний момент уровень напряжения в матчах Кубка и матчах чемпионата имеет большую разницу. Если кто-то из основной обоймы играет в таких матчах, то они выкладываются не на все 100%. Выкладываются только те, кто мало играет, ведь для них это определённый шанс показать себя тренеру», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: