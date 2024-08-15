Кутицкий считает, что у махачкалинского «Динамо» большое будущее в РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий ответил на вопрос, почему игра с махачкалинским «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (2:1) получилась такой сложной для бело-голубых.

«Потому что им было интересно показать свою силу, как и всем командам, которые выходят из ФНЛ в Премьер-Лигу. Они хотят показать, на что способны и что они должны быть здесь. Поэтому было интересно с ними соперничать.

Мы находимся наверху таблицы, а они — внизу? Думаю, у них есть все шансы закрепиться где-то в серединке таблицы, если исходить из того, как они стараются. У них большое будущее. Конкурентоспособная команда», — приводит слова Кутицкого «Евро-Футбол.Ру».

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги махачкалинский клуб набрал два очка и на текущий момент занимает 15-е место. Московский клуб заработал девять очков и располагается на второй строчке. После двух туров группового этапа Кубка России «Динамо» из Махачкалы набрало три очка и занимает третье место в квартете А. Бело-голубые также заработали три очка, но располагаются на второй строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России: