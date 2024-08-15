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Источник: Абена в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком»

Источник: Абена в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком»
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Защитник «Ференцвароша» и сборной Суринама Миенти Абена прошёл медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком». Об этом сообщает Metaratings.

Ранее венгерское издание Magyar Nemzet сообщило, что 14 августа Абена попрощался с партнёрами по «Ференцварошу» и вечером того же дня вылетел в Москву.

29-летний защитник стал футболистом «Ференцвароша» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. За это время Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также Миенти имеет в своём активе 17 матчей за основную сборную Суринама.

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