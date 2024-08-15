«Опять вопросы о Килиане!» Луис Энрике высказался о «ПСЖ» без Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на ряд вопросов журналистов, посвящённых игре французского гранда без нападающего Килиана Мбаппе в составе, который присоединился к мадридскому «Реалу» нынешним летом.

— Как заменить Мбаппе, забивавшего по 40 голов?

— Лучше, чтобы четыре игрока забили по 12 голов. Всего получится 48 мячей. Это лучше, чем 40.

— Нужен ли «ПСЖ» такой медийный лидер, как Килиан Мбаппе?

— Я очень доволен всеми игроками, которые у нас есть. Мы продолжим развивать этот проект.

— Вы следили за первыми шагами Мбаппе в «Реале»?

— Как скучны эти испанцы! Ещё один вопрос о Килиане! Мне нечего скрывать. Я всегда хорошо относился к Килиану. Он необыкновенный и добрый человек. Мне нравился он как футболист. Желаю ему всего наилучшего, но чтобы «Реал» проиграл нам, — приводит слова Энрике Sport.es.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: