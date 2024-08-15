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Тарханов: Дивеева не стоит ставить на позицию нападающего — там он перестанет забивать

Тарханов: Дивеева не стоит ставить на позицию нападающего — там он перестанет забивать
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Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов высказался о результативности защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Всегда хорошо, когда забивает футболист. Так бывает, когда защитник много забивает, но Дивеев может перестать это делать. Фарт пошёл, и он стал забивать. Дивеев является хорошим защитником, который отлично подключается к атаке. Поэтому почему бы ему не забивать, если есть моменты? Он же не всё время играет в атаке, а при стандартах и после них, используя свой рост и грамотно выбирая позицию.

Для ЦСКА будет хорошо, если Игорь будет продолжать забивать. Но не стоит его ставить на позицию нападающего, потому что на этой позиции он перестанет забивать», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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