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«Барселона» выделила € 55-60 млн на трансфер Диаса из «Ливерпуля» — Mundo Deportivo

«Барселона» готова заплатить € 55-60 млн за покупку 27-летнего крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, английский клуб запрашивает сумму, превышающую предложение каталонского клуба. Подчёркивается, что «Ливерпуль» запросил у сине-гранатовых более € 62 млн — суммы, за которую «Барселона» могла подписать крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса.

В минувшем сезоне Диас принял участие в 51 матче во всех турнирах, отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: