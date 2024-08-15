«Акрон» победил «Факел» в матче Кубка России, совершив камбэк по ходу встречи

Завершился матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон». Игра группового этапа Пути РПЛ проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На пятой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Факела» Евгений Марков. На 10-й минуте нападающий «Акрона» Арсений Дмитриев восстановил равновесие. На 14-й минуте защитник «Факела» Владислав Мастерной забил гол, но он был отменён после просмотра VAR. На 70-й минуте полузащитник Максим Палиенко вывел гостей вперёд, забив гол с пенальти.

После двух туров группового этапа «Акрон» набрал три очка и занимает третье место в квартете D. «Факел» не набрал ни одного очка и располагается на последней строчке.

В 1-м туре группового этапа Кубка России сезона-2024/2025 «Акрон» разгромно проиграл казанскому «Рубину» (0:4), а «Факел» уступил «Зениту» (0:3). В рамках Российской Премьер-Лиги «Акрон» и «Факел» встречались друг с другом во 2-м туре. Победу в той встрече одержал «Акрон» (2:0).

Самые титулованные футбольные клубы России: