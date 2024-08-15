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Победитель ЛЧ «Реал» не занял первое место в обновлённом рейтинге клубов от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил обновлённый рейтинг клубов. Представляем вашему вниманию десятку лучших клубов Европы в соответствии с коэффицентами УЕФА.

«Манчестер Сити» (Англия) — 123.000; «Реал» Мадрид (Испания) — 119.000; «Бавария» (Германия) — 108.000; «Ливерпуль» (Англия) — 96.000; «Рома» (Италия) — 90.000; «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 85.000; «Вильярреал» (Испания) — 82.000; «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 79.000; «Челси» (Англия) — 79.000; «Интер» (Италия) — 76.000.

Напомним, мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона. В финале «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Вчера, 14 августа, испанский гранд обыграл «Аталанту» в матче Суперкубка УЕФА (2:0).

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