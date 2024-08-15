Победитель ЛЧ «Реал» не занял первое место в обновлённом рейтинге клубов от УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил обновлённый рейтинг клубов. Представляем вашему вниманию десятку лучших клубов Европы в соответствии с коэффицентами УЕФА.
- «Манчестер Сити» (Англия) — 123.000;
- «Реал» Мадрид (Испания) — 119.000;
- «Бавария» (Германия) — 108.000;
- «Ливерпуль» (Англия) — 96.000;
- «Рома» (Италия) — 90.000;
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 85.000;
- «Вильярреал» (Испания) — 82.000;
- «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 79.000;
- «Челси» (Англия) — 79.000;
- «Интер» (Италия) — 76.000.
Напомним, мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона. В финале «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Вчера, 14 августа, испанский гранд обыграл «Аталанту» в матче Суперкубка УЕФА (2:0).
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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