Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Победитель ЛЧ «Реал» не занял первое место в обновлённом рейтинге клубов от УЕФА

Победитель ЛЧ «Реал» не занял первое место в обновлённом рейтинге клубов от УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил обновлённый рейтинг клубов. Представляем вашему вниманию десятку лучших клубов Европы в соответствии с коэффицентами УЕФА.

  1. «Манчестер Сити» (Англия) — 123.000;
  2. «Реал» Мадрид (Испания) — 119.000;
  3. «Бавария» (Германия) — 108.000;
  4. «Ливерпуль» (Англия) — 96.000;
  5. «Рома» (Италия) — 90.000;
  6. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 85.000;
  7. «Вильярреал» (Испания) — 82.000;
  8. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 79.000;
  9. «Челси» (Англия) — 79.000;
  10. «Интер» (Италия) — 76.000.

Напомним, мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона. В финале «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Вчера, 14 августа, испанский гранд обыграл «Аталанту» в матче Суперкубка УЕФА (2:0).

Материалы по теме
Флорентино Перес высказался о дебюте Килиана Мбаппе за «Реал» в Суперкубке УЕФА

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android