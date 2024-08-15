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Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» приобрёл Мазрауи

Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» приобрёл Мазрауи
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игровых качествах новоиспечённого правого защитника команды Нуссайра Мазрауи, перешедшего в английский клуб из «Баварии» 13 августа.

«Мазрауи — дополнительный игрок, который может занять позицию левого защитника, пока в команде нет Люка Шоу и Тирелла Маласиа. На него довольно сложно оказывать давление [на поле], особенно в условиях английского футбола. Это может стать очень полезным [для команды]», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее авторитетный журналист Давид Орнштейн сообщал, что «красные дьяволы» договорились с мюнхенским клубом о покупке Мазрауи за € 15+5 млн.

Первый матч «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне чемпионата Англии состоится 16 августа. Манкунианцы сыграют с «Фулхэмом».

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