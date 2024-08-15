Итальянец Орсато объяснил уход из ЭСК РФС

Итальянский арбитр Даниэле Орсато объяснил, почему отказался от работы в РФС.

«Хотел бы лично внести ясность, чтобы избежать недопонимания и неверной интерпретации моих слов журналистами. В первую очередь хотел бы поблагодарить руководство РФС за интересное предложение, которое я получил и принял в августе.

Я начал работать в составе ЭСК РФС с прошлой недели, будучи уверенным в том, что мои опыт и знания в футбольном судействе будут востребованы в российском футболе на протяжении длительного времени.

Тем не менее жизнь и работа в футболе порой делают неожиданные повороты. Для меня такой неожиданностью стала возможность другой работы, которая появилась сразу после начала моей работы в качестве эксперта ЭСК. К сожалению, совмещать эту работу с деятельностью эксперта ЭСК РФС нельзя. После обсуждения этой ситуации со своей семьёй я принял решение о выходе из состава экспертов ЭСК», — приводит слова Орсато Sport24.

13 августа бывший итальянский рефери Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Но уже сегодня, 15 августа, было объявлено о его уходе из организации.

Орсато известен по работе в итальянской Серии А, а также на крупных международных турнирах — Евро-2020 и Евро-2024. Кроме того, на ЧМ-2022 в Катаре Даниэле обслуживал полуфинал между Аргентиной и Хорватией. В 2020 году Орсато обслуживал матч «ПСЖ» и «Баварии» в финале Лиги чемпионов. В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим футбольным рефери года.