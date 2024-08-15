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Александр Головин пропустит из-за травмы первый матч «Монако» в новом сезоне

Александр Головин пропустит из-за травмы первый матч «Монако» в новом сезоне
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Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет принять участие в матче 1-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном», который состоится 17 августа, по причине травмы лодыжки. Об этом главный тренер монегасков Ади Хюттер сообщил RMC Sport.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. В общей сложности российский полузащитник провёл на поле 2336 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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