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Тренер «Краснодара» Мусаев высказался об игре с «Ахматом» в Кубке России

Тренер «Краснодара» Мусаев высказался об игре с «Ахматом» в Кубке России
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ахматом».

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
15 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Перерыв
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Ахмат» будет играть в средний блок. У них два быстрых нападающих, Бериша в составе. Будут пытаться пользоваться пространством у нас за спиной. Могут нас встречать высоко, у них есть предпосылки, они хорошо готовы физически. Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Сегодня, 15 августа, в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 мск.

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