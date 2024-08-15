Тренер «Краснодара» Мусаев высказался об игре с «Ахматом» в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ахматом».

«Ахмат» будет играть в средний блок. У них два быстрых нападающих, Бериша в составе. Будут пытаться пользоваться пространством у нас за спиной. Могут нас встречать высоко, у них есть предпосылки, они хорошо готовы физически. Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Сегодня, 15 августа, в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 мск.