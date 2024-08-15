Дзюба близок к возвращению в РПЛ, Орсато ушёл из РФС спустя два дня. Главное к вечеру
Артём Дзюба может подписать контракт с «Крыльями Советов», Даниэле Орсато покинул состав ЭСК РФС, «Спартак» близок к завершению саги по трансферу Актюркоглу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 15 августа.
Футбол
- Даниэле Орсато вышел из состава ЭСК РФС через два дня после назначения
- Генич сообщил, что Дзюба в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов»
- Актюркоглу станет самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» — Milliyet
Материалы по теме
Хоккей
- КХЛ изменила правила начисления очков в овертайме при замене вратаря полевым игроком
- Стали известны сроки возвращения после травмы нападающего «Авангарда» Рида Буше
- «Витязь» обыграл «Металлург» в результативном товарищеском матче с 10 голами
Теннис
- Мирра Андреева установила рекорд турнира WTA-1000 в Цинциннати
- Ига Свёнтек превзошла собственный рекорд побед в матчах WTA-1000, уступая Серене Уильямс
- Чжэн Циньвэнь рассказала, где сейчас находится её золотая медаль Олимпийских игр
Материалы по теме
Бокс/ММА
- Источник: Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед ФНС, выплатив более 300 млн рублей
- Дана Уайт назвал следующего претендента на титул UFC в среднем весе
Материалы по теме
Баскетбол
- «Я оказался неправ». Владимир Гомельский признал свою ошибку относительно сборной США
- Владелец клуба Евролиги назвал лучшего баскетболиста в истории после Майкла Джордана
Материалы по теме
Авто
- В «Феррари» изменят болид специально под предпочтения Льюиса Хэмилтона
- Звёздный гонщик NASCAR Кайл Ларсон: я лучше Ферстаппена
Материалы по теме
Фигурное катание
- Юлия Липницкая рассказала, где тренирует и кто входит в её тренерский штаб
- Юлия Липницкая рассказала о программах на сезон своей подопечной Анны Ляшенко
Материалы по теме
Другие
- Губерниев: уверен, что не поехавшие в Париж россияне сейчас кусают локти
- Министр спорта Дегтярёв осудил отношение к российским спортсменам в олимпийском движении
Комментарии