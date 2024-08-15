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Краснодар — Ахмат. Прямая трансляция
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Новости спорта 15 августа: Спартак Зенит трансферы РПЛ, Артём Дзюба Крылья Советов, РФС Орсато, Мирра Андреева

Дзюба близок к возвращению в РПЛ, Орсато ушёл из РФС спустя два дня. Главное к вечеру
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Артём Дзюба может подписать контракт с «Крыльями Советов», Даниэле Орсато покинул состав ЭСК РФС, «Спартак» близок к завершению саги по трансферу Актюркоглу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 15 августа.

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