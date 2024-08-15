Луис Энрике высказался о конкуренции среди вратарей «ПСЖ», за который выступает Сафонов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о конкуренции на вратарской позиции во французском гранде.

«Я никогда не говорю, что кто-то из них будет первым номером, а кто-то — вторым или третьим. Хочу видеть, как они выкладываются на тренировках. [Вратари] должны быть готовы к тому, что я могу вызвать их. Хочу, чтобы все мои футболисты были готовы, когда я обращусь к ним», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В составе «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Парижский клуб объявил о трансфере 25-летнего футболиста 14 июня. До этого Сафонов выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

7 августа Сафонов дебютировал в составе «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Вратарь провёл на поле всю игру.

Российские футболисты за рубежом: