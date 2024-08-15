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ФК «Оренбург» ответил «Динамо» на провокационный пост про тупых мышей

ФК «Оренбург» ответил «Динамо» на провокационный пост про тупых мышей
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Пресс-служба «Оренбурга» отреагировала на скандальный ролик московского «Динамо» в социальных сетях про тупых мышей.

Ранее пресс-служба московского «Динамо» сравнила «Спартак», «Оренбург» и «Сочи» с тупыми мышами, которые во всём поддакивают «Зениту». Подобным образом официальный аккаунт бело-голубых в TikTok решил отреагировать на первое место петербуржцев в таблице РПЛ, выложив кадры из «Миссии Дарвина». Следом официальный канал сине-бело-голубых в комментариях под постом напомнил про скандальный так называемый маяковский счётчик, который обновляется после каждого поражения «Динамо». Согласно гипотезе фанатов, москвичи завоюют золото, когда проиграют 3000 матчей.

Напомним, «Оренбург» заработал пять очков. Он занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после четырёх туров.

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