«Краснодар» — «Ахмат»: после первого тайма счёт в матче Кубка России не открыт

В эти минуты в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Игра началась в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма счёт в игре не открыт — 0:0.

В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» дома обыграл московский ЦСКА с минимальным счётом 1:0, а «Ахмат» на своём поле разгромил «Пари Нижний Новгород» — 4:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).