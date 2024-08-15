Переход Лукаку в «Наполи» близок к срыву — журналист Ди Марцио

«Челси» по-прежнему не одобрил сделку по переходу 31-летнего нападающего Ромелу Лукаку в «Наполи» за сумму, близкую к € 30 млн. Об этом информирует официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в случае, если в ближайшие часы лондонский клуб не подтвердит трансфер бельгийского футболиста, «Наполи» переключится на оформление сделки по нападающему «Бенфики» Давиду Нересу, чья покупка может обойтись неаполитанскому клубу в € 28 млн.

В минувшем сезоне бельгийский нападающий выступал в составе «Ромы» на правах аренды. Он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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