Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переход Лукаку в «Наполи» близок к срыву — журналист Ди Марцио

Переход Лукаку в «Наполи» близок к срыву — журналист Ди Марцио
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» по-прежнему не одобрил сделку по переходу 31-летнего нападающего Ромелу Лукаку в «Наполи» за сумму, близкую к € 30 млн. Об этом информирует официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в случае, если в ближайшие часы лондонский клуб не подтвердит трансфер бельгийского футболиста, «Наполи» переключится на оформление сделки по нападающему «Бенфики» Давиду Нересу, чья покупка может обойтись неаполитанскому клубу в € 28 млн.

В минувшем сезоне бельгийский нападающий выступал в составе «Ромы» на правах аренды. Он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Наполи» готов купить Лукаку за € 30 млн, «Челси» требует € 43 млн — Ди Марцио

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android