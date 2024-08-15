Тренер «Факела» Пятибратов — о поражении от «Акрона»: извините, мы находимся в поиске

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов после поражения от «Акрона» (1:2) в Кубке России заявил, что его команда всё еще находится в поиске своей игры.

«Хотелось бы добиться положительного результата, но у нас нет времени расстраиваться. Первый тайм был более чем достойный, меня порадовало, что ребята отдавались в игре, было много стыков. Извините, мы находимся немножко в поиске, меняем схему. Игра была важной, но рассматривали её как подготовку к ближайшим матчам в Москве. Смотрим сочетания на поле, я удовлетворён, поблагодарил ребят. Однако нужно прибавлять во многих компонентах», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

15 августа завершился матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон». Игра группового этапа Пути РПЛ проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.