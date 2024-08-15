Калвин Филлипс перейдёт в «Ипсвич Таун» на правах аренды — Романо

28-летний опорный полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс перейдёт на правах аренды в «Ипсвич Таун», с нынешнего сезона выступающий в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, соглашение между сторонами не предусматривает пункта о выкупе английского футболиста.

Со второй половины минувшего сезона Филлипс выступал за «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. Всего в прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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