«Здесь я как дома». Виллиан Роша поделился эмоциями от продления контракта с ЦСКА

29-летний центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о продлении контракта с красно-синими до конца сезона-2026/2027.
Фото: ПФК ЦСКА
«Я счастлив, что продлил контракт с ЦСКА. Всем говорю, что очень люблю клуб и чувствую связь с болельщиками. Здесь я как дома. Хочу показывать высокий уровень на поле.
Тренер относится ко мне как к одному из лидеров клуба. Я буду продолжать поддерживать молодых игроков. У нас большой коллектив, большие цели. Мы хотим завоёвывать трофеи», — сказал Роша в видео в телеграм-канале ЦСКА.
Защитник перешёл в ЦСКА в сентябре 2022 года из португальского «Портимоненсе». За это время Виллиан провёл за красно-синих 73 игры, в которых забил шесть голов и сделал шесть голевых передач. В составе московской команды Роша стал обладателем Кубка России и серебряных медалей РПЛ.
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